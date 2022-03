LOSC : Salaire, contrat, ce que l’AC Milan propose à Sven Botman

Sven Botman est un joueur qui attise les convoitises. Bien que le mercato ne soit pas encore ouvert, le défenseur central du LOSC se serait mis d’accord avec le Milan AC, concernant un futur transfert, d’après le journaliste italien Nicolo Schira, de la Gazzetta dello Sport. Le joueur de 22 ans toucherait un salaire net annuel de 3 millions d’euros, hors bonus. Il représente une solution d’avenir pour les Rossoneri, qui devraient le recruter jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Si les négociations semblent aller dans la bonne direction, rien n’est encore fait. Sven Botman est toujours un joueur des Dogues, jusqu’à l’été 2025. Ces derniers l’avaient engagé, durant le mercato estival 2020, à hauteur de 8 millions d’euros, en provenance de Heerenveen. S’il venait à partir en Italie, le Néerlandais verrait son salaire augmenter, lui qui émarge actuellement aux environs de 1,02 M€ brut annuels, dans le vestiaire des champions de France.

Sven #Botman is one step away to #ACMilan from #Lille. The centre-back has reached a total agreement with Rossoneri for a contract until 2027 (€3M/year + add-ons) since last month. #Milan are confident to close the deal with #LOSC in the next weeks. #transfers https://t.co/mFfGQh4rJS

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2022