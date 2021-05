Manchester City ou Chelsea, qui va gagner la C1 selon les bookmakers ?

Manchester City et Chelsea s’affronteront pour la coupe aux grandes oreilles.

Après s’être tous deux brillamment qualifiés en finale de C1 en battant respectivement le Real Madrid et le PSG, en demi-finales, Manchester City et Chelsea s’affronteront donc, pour la 4ème fois de la saison. Une finale 100% anglaise qui a tout d’un choc, puisque sur les deux rencontres ayant déjà eu lieues cette saison entre ces deux-là, chacun est parvenu à l’emporter une fois. En préambule de la finale européenne qui les attend, les Blues se déplaceront samedi à Manchester pour le compte de la 35ème journée de championnat, avant de se rendre en Turquie le 29 mai, pour une ultime confrontation. Une finale qui se joue déjà du côté des bookmakers.

Les bookmakers donnent Manchester City favori contre Chelsea pour la finale de C1

Il faudra attendre d’être le 29 mai, pour savoir qui de ces deux géants britanniques, parviendra à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Pour le moment, les bookmakers français ont déjà commencé à faire leurs pronostics, et le moins que l’on puisse dire, est qu’ils semblent déjà pencher du côté des Skyblues. La victoire des hommes de Pep Guardiola est donnée à 1,85, contre 4,16 celle des londoniens et 3,38 pour le match nul. Un avantage qui semble donc être conséquent en faveur des Mancuniens qui devront confirmer, leur domination du tour précédent sur le PSG.

Un score beaucoup plus serré semble être envisagé

Si les bookmakers donnent un net avantage à Manchester City pour l’instant, selon eux, le score exact au terme des 90 minutes de temps réglementaire devrait être beaucoup plus fermé, qu’on ne pourrait l’imaginer. Les opérateurs tricolores semblent en effet indécis sur le score final, mais annoncent néanmoins deux résultats les plus probables. Tout d’abord, une courte victoire des Citizens 1-0 est l’option la plus envisagée, à une cote de 5,58. Dans un second temps, le match nul 1-1 s’annonce également comme une réelle possibilité, avec cette fois-ci une cote à 5,76. Rendez-vous donc le 29 mai prochain pour une finale teintée de bleu, et déjà très attendue.