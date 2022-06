Manchester City : Salaire, contrat, ce que Erling Haaland a signé

Erling Haaland vient officiellement de rejoindre l’Angleterre et le club de Manchester City.

Bien que le marché des transferts ait à peine ouvert ses portes, il est possible que le plus gros mouvement de l’été ait déjà été effectué. En ralliant Manchester City, Erling Haaland rejoint une des équipes les plus dominantes de ces dernières années. Si les 60 millions d’euros dépensés par City, semblent peu, compte tenu du calibre du Norvégien et du marché actuel, c’est parce que le joueur avait un clause de sortie avec le BVB. Une preuve sinon que l’opération est d’envergure, le contrat négocié pour le Norvégien, et le salaire dont il va bénéficier, en contrepartie de ses services sur le rectangle vert.

Le salaire d’Erling Haaland est le 2e plus important en Premier League

Pour ses premiers pas dans le championnat anglais, le serial buteur de 21 ans touchera près de 400 000 livres par semaine. Traduit à l’euro du moment cela vaut une saison complète à près de 23 millions brut de part fixe. Et des bonus en plus. Cela fera d’Erling Haaland le joueur le mieux payé de son équipe, avec le milieu Kevin de Bruyne, et le Belge et lui sont les deuxièmes, à l’échelle de toute la Premier League, derrière Cristiano Ronaldo, à près de 31,1 millions d’euros brut annuels, avec Manchester United.

Le Norvégien a signé un contrat de cinq ans avec Manchester City

Les Citizens se sont assurés les services d’Erling Haaland pour les cinq prochaines années. Seuls trois autres éléments des champions d’Angleterre 2021-2022 sont sous contrat jusqu’en 2027 : le pilier de la défense Ruben Dias, le latéral Joao Cancelo et Jack Grealish, recrue la plus onéreuse du club (117,5 M€). Sous les ordres de Pep Guardiola, l’ancien du Borussia Dortmund tentera d’aider sa nouvelle équipe à remporter sa première Ligue des Champions.