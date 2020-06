Marcus Rashford rejoint De Bruyne et Lukaku chez Jay’z

Marcus Rashford a un nouvel agent d’image. Probablement le plus connu dans le monde entier, depuis qu’il a décidé d’endosser un autre costume parmi ceux qu’il porte déjà sur la scène artistique. Lui, c’est Jay’z, chanteur, auteur, compositeur, producteur… Et depuis 2013 agent de sportif, par le biais de sa société, Roc Nation Sports. Selon le communiqué publié, le partenariat entre l’attaquant de Manchester United et l’agence a été signé en avril, mais il est tout juste officialisé.

C’est avec Roc Nation Sports que Rashford a fait plier son gouvernement

C’est avec son expertise que Marcus Rashford serait parvenu à faire plier le gouvernement britannique. Ce dernier a rédigé et envoyé au parlement britannique, une missive contre la pauvreté et pour forcer ses dirigeants, à maintenir l’aide gratuite au repas de 1,3 millions d’enfants, pendant les vacances scolaires forcées par le contexte sanitaire.

L’attaquant de Manchester United garde ses frères pour conseils

Avant de rejoindre Roc Nation Sports, Marcus Rashford avait ses frères, Dane et Dwaine pour agents sportifs. C’est eux qui ont négocié sa prolongation de contrat, il y a pile un an, au premier jour du mois de juillet. Ces derniers continueront leur activité via l’agence, DNMaysportsmgt qu’ils ont créé. Avec Roc Nation Sports, le contrat porte sur « l’image, la gestion marketing, la communication, les activités philanthropique et les partenariats commerciaux », dit le communiqué.

Only the beginning. Welcome to the family, @MarcusRashford! We’re so proud of what you have achieved off the pitch so far and we look forward to continuing to impact communities together. ✋🤚 #RocFam @dnmaysportsmgt pic.twitter.com/q52DcEUfkX — Roc Nation Sports (@RocNationSports) June 23, 2020

L’agence créée par Jay-z étend son influence dans le sport

Roc Nation Sports a dans son portefeuille clientèle d’autres stars du football, parmi lesquelles, les Belges Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ou Axel Witsel, ainsi que le éfenseur du Bayern, Jérôme Boateng. Elle aussi très influente dans l’univers des sports US, avec parmi quelques têtes d’affiches : Kyle Irving, Danny Green et Kevin Durant en NBA, Geno Smith, Melvin Ingram ou JuJu Smith-Schuster en NFL…