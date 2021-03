Mbappé ou Haaland, qui fera la meilleure carrière selon Football Manager 2021 ?

Qui de Mbappé ou de Haaland aura la plus belle carrière ? Si eux seuls le savent, la simulation Football Manager a déjà son idée.

Les 8e de finale aller de la Ligue des Champions, ont montré que Mbappé et Haaland, étaient l’avenir du football mondial. Le Français, a marqué un triplé face au FC Barcelone, et le buteur de Dortmund, lui a répondu le lendemain, en inscrivant un doublé face au FC Séville. Lorsque la suprématie de Messi et Ronaldo sera terminée, les deux jeunes joueurs pourraient prendre la relève.

Mbappe plus fort que Haaland

Un influenceur, LS Plays FM, spécialiste du jeu Football Manager, simulé une partie sur 500 ans. Sans aller jusqu’à si loin, l’intérêt est ici de mesurer qui des deux remplira la plus belle carrière. Et c’est le joueur du PSG qui l’emporte, avec des statistiques phénoménales à la clé. Kylian Mbappe gagne les quatre prochains Ballon d’Or d’affilé, à partir de 2021, et marque 123 buts en 205 apparitions.

Havertz met fin à la domination de Mbappe

C’est le joueur de Chelsea, Kai Havertz, qui met fin à la suprématie du Français. L’Allemand gagne le Ballon d’Or en 2025, alors que l’ancien ailier de l’AS Monaco doit se contenter de la seconde place. Finalement, Kylian Mbappe remportera de nouveau le trophée France Football en 2029, à l’âge de 31 ans. Des prévisions qui restent fictives, seul l’avenir nous dira, qui entre Haaland et le champion du monde 2018 aura une meilleure carrière…