« Nous étions loin d’imaginer le buzz que cela a généré ». Entretien « jacuzzi » avec l’ESTAC

Ces deux supporters, privilégiés le temps d’un match au stade de l’Aube, ont traversé les frontières.

C’est l’image rafraichissante de la 6e journée de Ligue 1, tandis que l’ESTAC ferraillait sur sa pelouse face au Stade Rennais, en bord de terrain du stade de l’Aube, de jeunes hommes ont profité de la rencontre, posés dans un jacuzzi. Grâce à l’oeil du diffuseur, elle est devenue virale, en France puis à l’internationale. Le club de Troyes a profité d’un buzz qu’il n’avait pas vu venir. Et dont il se réjouit forcément. Sportune en a discuté avec les intéressés…

Qu’est-ce que ce programme MyESTAC Rewards by Feuillette ?

Le programme MyESTAC By Feuillette est un programme de fidélisation ouvert à tous qui récompense les supporters de l’ESTAC par leur engagement : leurs achats, leur participation à des jeux, défis, quizz, sondages sur la plateforme dédiée myestacrewards.com, ou leur contribution sur les réseaux sociaux de l’ESTAC. Les membres du programme peuvent accéder à des expériences inédites, des produits exclusifs, des offres partenaires, et d’autres surprises qui apparaîtront au fil de la saison.

☀️ Soleil + jacuzzi + football = la belle vie ! 😎 Vous aussi vivez des expériences uniques au 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝘂𝗯𝗲 grâce à notre programme MyESTAC Rewards by Feuillette ! 🏟 Merci à Ferté Piscines pour la mise à disposition. 🤘#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/ckH8lmkeLf — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 5, 2022

Depuis quand aviez-vous dans l’idée de poser un jacuzzi au bord du terrain du stade de l’Aube ?

L’idée nous est venue la saison dernière, lors d’un brainstorming de préparation de la vente aux enchères des maillots NFT portés contre le PSG, auxquels étaient associées des opérations « Money can’t buy ». « Vivre un match dans un jacuzzi au Stade de l’Aube », en faisait partie. Les personnes concernées par ce lot, n’étaient pas disponibles pour ce match, nous avons donc souhaité en faire bénéficier nos plus fidèles supporters.

Etait-ce compliqué à mettre en place ? Que vous a dit la LFP ?

Il a fallu réfléchir à l’endroit idéal, afin que la vue soit parfaite. Nous avons ensuite bien évidemment soumis tout cela à la LFP, respecté le règlement et tout s’est fait assez facilement.

Est-ce une opération « one shot », ou d’autres chanceux pourront en profiter ?

Nous ne sommes pas encore fixés là-dessus, mais sûrement que notre jacuzzi fera une nouvelle apparition, cette saison. L’idée est de conserver un caractère exceptionnel, afin de créer l’évènement à chaque fois.

Qu’avez-vous pensé du buzz sur les réseaux sociaux ? L’aviez-vous imaginé ? Et l’avez-vous depuis quantifié ?

Bien évidemment, nous étions loin d’imaginer le buzz que cela a généré. Le diffuseur de la rencontre Canal + nous a grandement aidé là-dessus, avec la prise d’antenne et les images captées au moment du but d’Ugbo. Cela a réellement fait le tour du monde, nous avons reçu des messages du monde entier. Europe, Brésil, Chine etc.… Des médias prestigieux, nationaux (Le Parisien, France TV), et internationaux (ESPN, The Sun et bien d’autres), ont relayé l’évènement ou ont produit des articles dessus. Sur les réseaux, nous comptabilisons plus d’un million d’interactions !

Doit-on s’attendre à d’autres initiatives décalées cette saison à Troyes ?

L’innovation et le côté disruptif étant dans l’ADN du club, c’est certain ! Rendez-vous au Stade de l’Aube durant la saison pour découvrir cela !