OGC Nice : Combien vaut désormais Khephren Thuram sur le mercato ?

Khephren Thuram s’est inscrit dans la durée avec l’OGC Nice.

Tel père, tel fils. Voilà un dicton qui pourrait caractériser le début de carrière de Khephren Thuram. Son père, Lilian, a été formé à l’ASM, avant de partir pour Parme. Si l’histoire commence de la même façon pour l’international espoir français, elle a rapidement changé de trajectoire, quand il décide de signer son premier contrat pro avec… l’OGCN, durant l’été 2019. Depuis lors, le milieu de terrain est monté en grade avec les Aiglons, au point de devenir un joueur important de l’effectif niçois. Sa cote sur le marché des transferts reflète sa progression.

Le milieu de terrain s’est engagé sur le long terme avec l’OGCN

A son arrivée à Nice, Khephren Thuram valait 500 000 euros d’après Transfermarkt. Quasiment trois ans plus tard, il est évalué à 14 millions d’euros par le portail web allemand, soit une valorisation multipliée par 28. L’estimation de l’Observatoire du football (CIES) se situe légèrement plus haut, entre 15 et 20 millions d’euros. Un montant élevé qui est en partie dû à son jeune âge (21), et à son contrat avec les Aiglons. Il a prolongé l’aventure niçoise, en début de saison, jusqu’en juin 2025.

Formé à l’ASM, Khephren Thuram s’éclate dans l’effectif niçois

Son temps de jeu n’a fait qu’augmenter depuis son arrivée, en 2019. Même si les entraîneurs se sont succédés, il a réussi à prouver sa valeur et son talent à Patrick Vieira, Adrian Ursea, puis à Christophe Galtier, qui dirige le collectif de l’OGCN. Il participe activement au bon exercice des Aiglons. Ces derniers sont encore dans la course à l’Europe. Une qualification pourrait être cruciale pour retenir son numéro 19, puisque de grosses écuries sont sur son dossier. D’après Tuttosport, la Juventus et l’Inter, deux clubs ayant validé leur billet pour la prochaine Ligue des Champions, sont sur les traces du fils de l’ancien défenseur central de la Juve.