OL : Bienvenue dans la maison de Jérôme Boateng. A vendre 11,5 M€

Si son expérience lyonnaise tourne au vinaigre, Jérôme Boateng n’envisage manifestement pas de revenir à Munich, puisqu’il cherche à vendre sa maison.

Depuis l’été dernier, le champion du monde de football Jérôme Boateng évolue dans le championnat de Ligue 1, avec l’OL. Après 10 ans de vie en Allemagne, le défenseur a changé d’air. Cela ne l’avait pas empêché de conserver sa superbe villa, dans la banlieue de Grünwald. L’Allemand a mis en vente sa propriété sur la plateforme « immobilienscout24 », tel que l’a repéré le journal Bild. Son prix de vente sur le site est de 11,5 M€ et jusqu’à 12,543 M€, en incluant les commissions, les frais d’agence et de notariat.

Visite de la maison munichoise de Jérôme Boateng. A vendre 11,5 M€

La maison de Jérôme Boateng mise en vente à 11,5 M€

Achetée en 2016, pour un montant d’environ 7 millions d’euros, d’après les médias allemands, la villa se situe dans un coin chic, au sud de Munich, tout près de la vallée d’Isar, en Bavière. La superficie de la propriété dépasse les 1 800 mètres carrés, dont plus de 500 en surface habitable. La maison dispose de 6 chambres, 3 salles de bain, une cuisine moderne, un vaste salon, ainsi qu’un espace fitness pour se maintenir en forme.

3 garages pour protéger les bolides du joueur de l’OL

A l’extérieur, le luxe est de mise, puisqu’en plus d’un grand jardin, la résidence possède une piscine, un bain à remous, ainsi que plusieurs espaces couverts, permettant la détente et le partage de repas. Ce bien dispose de trois garages, dans lesquels Jérôme Boateng pouvait protéger ses plus beaux bolides. En mettant en vente sa propriété, le défenseur quitte également un voisinage de stars, puisque Leroy Sané, Miroslav Klose, Claudio Pizarro ou encore Sven Ulreich habitent dans la banlieue.