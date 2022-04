OL : Ce que Lyon va financièrement gagner de la Ligue Europa

Fin de parcours en Ligue Europa, pour l’Olympique Lyonnais.

Les Lyonnais pourront regretter le manque de réalisme, lors du match nul à l’aller (1-1). Cette fois-ci, l’OL s’est lourdement incliné à la maison (0-3), face à West Ham. Avec son élimination de la Ligue Europa, il n’y a plus de clubs français en lice, pour remporter le trophée. Même si l’équipe était plus en difficulté que d’habitude en championnat, cela ne s’était pas transcrit dans son parcours européen, puisque Moussa Dembélé et les siens avaient été autoritaires, dès les phases de poule. Au final, les Gones vont toucher près de 15 millions d’euros pour leurs performances dans la compétition, dont 3,63 M€ de bonus de participation commun à toutes les équipes.

Presque 15 M€ de gains dans les poches de l’OL

Les hommes de Peter Bosz ont commencé leur saison européenne de manière quasi-parfaite. Cinq victoires (à 630 000 euros chacune) et un nul (à 210 000 euros), sur les matchs de groupe. Cela leur a permis de terminer à la première place (prime d’1 M€), et d’empocher près de 4,4 M€. Les récompenses du parcours des Gones en phases éliminatoires, bien que coupé court, est de 3 M€ (1,2 M€ pour les huitièmes, et 1,8 M€ pour les quarts). Près du double (+ 2,8 M€), aurait pu être gagné, si le club avait disposé des Hammers.

Les Lyonnais, bien récompensés pour leurs résultats passés

L’OL, étant un habitué des compétitions européennes ces 10 dernières années, a touché un peu moins de 4 M€, grâce à son coefficient UEFA. Mis à part Naples et le Bayer Leverkusen, personne ne fait mieux en Ligue Europa. Au total, c’est 14,95 M€ qui seront perçus par Lyon. Une somme à laquelle il faudra ajouter les droits audiovisuels, qui sont la dernière partie de l’équation des récompenses de l’UEFA. Ils ne sont pas encore pris en compte.