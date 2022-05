OL : Combien vaut Castello Lukeba sur ce mercato ?

Castello Lukeba est l’une des révélations de la saison de Ligue 1.

Si l’OL se montre décevant en championnat, ce n’est pas le cas de l’intégralité de son effectif. Parmi les satisfactions, il y a Castello Lukeba. Formé au club, le défenseur central a joué ses premières minutes professionnelles cette saison, face à Brest. Après avoir signé un contrat aspirant l’été dernier, il ne cesse de gravir les échelons, au point de s’installer durablement dans l’arrière-garde des Gones. Sa valeur sur le marché des transferts reflète sa progression impressionnante.

Le défenseur est l’un des jeunes les plus bankable de l’OL

A son arrivée dans l’effectif lyonnais, Castello Lukeba valait “seulement” 400 000 euros, d’après Transfermarkt. Moins d’un an plus tard, sa valorisation a fait x37,5, selon le portail web allemand, pour atteindre les 15 millions d’euros. Pour l’Observatoire du football (CIES), l’estimation du jeune de 19 ans est encore plus élevée : entre 20 et 30 millions d’euros. Une ascension folle pour sa première saison en pro, qui l’a conduit jusqu’à la grande soirée des trophées de l’UNFP, à laquelle il est nominé, à la catégorie de meilleur espoir. Les dirigeants olympiens n’ont pris aucun risque avec leur pépite, en le prolongeant jusqu’en 2025, en début d’année.

✍️L’OL informe de la prolongation de contrat de Castello Lukeba, pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2025 ! 🔴🔵https://t.co/hnRc5JzlSV — Olympique Lyonnais (@OL) January 3, 2022

Castello Lukeba a récemment prolongé son contrat

L’exercice de l’international espoir français s’est construit en plusieurs étapes. La première a été celle du lancement dans le grand bain. Il a été lancé titulaire dès la première journée du championnat, puis, après une mi-temps contre Angers, plus rien jusqu’à la fin novembre. Il refait surface en Ligue Europa, et à partir de ce moment-là, le numéro 4 est devenu titulaire indiscutable, passant devant des joueurs d’expérience, comme Jason Denayer ou Jérôme Boateng dans la hiérarchie. Avec Malo Gusto, Rayan Cherki ou encore Maxence Caqueret, le “made-in” Lyon revient au premier plan, ces dernières années.