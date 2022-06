OL : Combien vaut désormais Houssem Aouar sur le mercato ?

L’OL sort d’une saison 2021-2022 compliquée. Non qualifié pour l’Europe en terminant 8e, à 5 points de l’OGCN (5e), le club lyonnais traverse une période de turbulence, qui pourrait venir s’aggraver avec le mercato estival. Houssem Aouar, pur produit du centre de formation, est régulièrement dans les rumeurs de transfert. A ses débuts avec Lyon, le milieu de terrain s’est rapidement révélé être précieux, enchaînant les bonnes performances, jusqu’à s’imposer comme un taulier du groupe. Cependant, cet été pourrait être le dernier pour le Français, lui qui a récemment changé de représentants.

Estimé à 55 millions d’euros en fin de saison 2019-2020, Houssem Aouar n’en vaut désormais que la moitié. D’après Transfermarkt, le joueur de 23 ans est estimé à 25 millions d’euros. Il s’agit d’une valorisation supérieure à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui se situe entre 15 et 20 millions d’euros. Si cette baisse est en partie due à son irrégularité, elle provient également de sa situation contractuelle. Le droitier n’est lié que jusqu’en juin 2023 avec l’équipe rhodanienne.

Afin de ne pas perdre son numéro 8 “gratuitement”, l’OL pourrait être enclin à le vendre durant ce mercato. D’après un journaliste d’Eurosport, les Gones se satisferaient d’une offre de 20 millions d’euros, soit proche des montants cités précédemment. Ces derniers mois, de nombreux clubs, comme la Real Sociedad, le Bétis Séville où évolue un certain Nabil Fékir, ou encore l’AS Roma se sont montrés intéressés par le milieu lyonnais. Reste à savoir s’ils sauront convaincre le joueur, tout comme les dirigeants.

Il Messaggero : L’#OM et Monaco sont les deux clubs les plus intéressés à Jordan Veretout. La Roma piste Houssem Aouar, pour qui l’#OL réclame plus de 20M. Les négos avancent avec Lille pour Celik : différence de 2,5M entre offre (6) et demande (8,5). pic.twitter.com/CFDvPDhD8H

