OL : Combien vaut désormais Jeff Reine-Adélaïde sur le mercato ?

Jeff Reine-Adélaïde a mangé son pain noir, puisse le milieu de l’OL en avoir terminé avec les blessures graves.

Le destin est parfois cruel. La carrière de Jeff Reine-Adélaïde aurait pu suivre une trajectoire différente, si ce n’était pas pour de graves blessures, venues stopper sa progression. Dès son plus jeune âge, le milieu offensif, formé au RC Lens, avait tout d’une star en devenir. A 17 ans, il est recruté par Arsenal, contre 2,5 M€. Il n’arrive pas à faire son trou chez les Gunners, et après quelques saisons anodines, il est prêté, puis vendu au SCO Angers, en été 2018. Son séjour y sera court, mais déterminant, puisqu’un an plus tard, il devient la recrue la plus chère de l’OL (25 M€). C’est à Lyon que les problèmes vont débuter, et cela va se répercuter sur sa valeur sur le mercato.

La cote du joueur a chuté depuis qu’il a rejoint l’OL

Après une dizaine de matchs avec les Gones, Jeff Reine-Adélaïde va être victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, ce qui va mettre fin à sa saison. A son retour, il ne jouera que très peu, rejoindra l’OGCN, en prêt, pour 2020-2021, avant de subir la même blessure, au genou gauche cette fois-ci. Transfermarkt l’évalue à ce jour à 17 M€. Une estimation élevée pour l’ancien angevin qui a été out pendant quasiment deux ans. La valorisation de l’Observatoire du football (CIES) est nettement inférieure, entre 1 et 2 millions d’euros. L’ancien international espoir français est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Jeff Reine-Adélaïde a fait son retour sur les terrains

En mars dernier, JRA a disputé ses premières minutes en Ligue 1, depuis sa blessure en février 2021, soit 13 mois d’absence. Il a pour but d’accumuler les minutes pour retrouver son niveau qui était le sien à sa signature avec l’OL. En revenant de prêt l’été dernier, le numéro 22 avait annoncé rechercher de la stabilité. Chose qu’il espère obtenir avec Peter Bosz, le coach des Gones. Ce dernier lui avait indiqué compter sur lui à son retour, d’après les dires du joueur. A 24 ans, et malgré plusieurs blessures dévastatrices, le milieu offensif n’a pas dit son dernier mot.