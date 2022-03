OL : Combien vaut désormais Jérôme Boateng sur le mercato ?

Jérôme Boateng, un gros palmarès du football pour épauler l’Olympique Lyonnais. – @OL

Lors du dernier mercato estival, l’OL a recruté deux joueurs reconnus dans le football européen, en la personne de Xherdan Shaqiri, et de Jérôme Boateng. Cela ressemblait à un bon coup à l’époque. Plusieurs mois ont passé, et le virevoltant ailier a (déjà) rejoint la MLS. Le cas du défenseur allemand n’est pas aussi problématique que l’était celui du Suisse, même si ses performances sont à l’image de l’équipe lyonnaise, cette saison : mitigées, sinon décevantes.

Jérôme Boateng à l’OL, après 10 ans au Bayern Munich

Jérôme Boateng est un joueur de qualité et d’expérience. Au cours de sa carrière, il a gagné de nombreux titres, comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ou la Bundesliga. Il a fait ses débuté chez les pro, du côté du Hertha Berlin. Puis, après un passage de trois saisons à Hambourg, il rejoint Manchester City pour 12,5 M€, durant l’été 2010. Il n’y fera pas long feu, puisqu’un an plus tard, il revient en Bundesliga, au Bayern Munich, contre une indemnité légèrement supérieure à celle des Mancuniens (13,5 M€). Une dizaine d’années plus tard, libre, il pose ses bagages à Lyon. A ce jour, il est estimé à 5 M€ par Transfermarkt. De son côté, l’Observatoire du football le juge entre 4 et 7 M€.

Le défenseur central a signé deux ans chez les Gones

A 33 ans, Jérôme Boateng a choisi l’OL comme l’un de ses derniers challenges de carrière. Il a paraphé un contrat de deux ans, avec les Lyonnais. Sa première partie de saison lui laissait présager de belles choses. Malheureusement, de mauvaises performances, aussi bien collectives que personnelles, ainsi que des blessures successives, l’ont empêché de continuer sur sa lancée. Le numéro 27 fait également face à une rude concurrence. “On a six défenseurs centraux pour deux positions, a déclaré son entraîneur Peter Bosz, en conférence de presse, début mars. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c’est un choix d’entraîneur ». Au champion du monde de regagner sa place.