OL : Combien vaut désormais Moussa Dembélé sur le mercato ?

Moussa Dembélé souffle le chaud et le froid, depuis qu’il porte le maillot de l’OL.

Passé par le centre de formation du PSG, Moussa Dembélé a effectué ses débuts pro en Angleterre, avec Fulham. Après deux premiers exercices compliqués, c’est en 2015-2016 qu’il explose au grand jour. Impliqué sur 22 buts des siens, l’avant-centre arrive en fin de contrat, et rejoint le Celtic Glasgow. Deux saisons réussies plus tard, et le Français est recruté par l’OL, contre une indemnité de 22 millions d’euros. Il va très vite s’adapter à la Ligue 1. Durant le mercato hivernal 2021, le buteur va être prêté à l’Atletico Madrid, dans l’espoir de venir concurrencer Luis Suarez. Chose qu’il ne parviendra pas à faire, due à de multiples pépins (Covid, malaise, blessure).

Une valeur marchande en chute pour le joueur de l’OL

La saison 2020-2021 aura été source de problèmes pour Moussa Dembélé. Moins efficace devant les buts, il se blesse à plusieurs reprises. Que ce soit avec les Gones ou les Colchoneros, le constat est similaire, et sa valorisation sur les marchés, va en prendre un coup. Estimé à 50 millions d’euros en mars 2020, il en vaut désormais 17 millions d’euros, d’après Transfermarkt. La diminution est encore plus importante du côté de l’Observatoire du football (CIES), puisqu’il est évalué entre 7 et 10 millions d’euros. Cette baisse est aussi due à sa situation contractuelle. A 25 ans, son bail s’étend jusqu’en juin 2023.

Moussa Dembélé pourrait partir libre en 2023

Cette saison, malgré de décevantes performances, l’OL a retrouvé son buteur français. L’ancien du Celtic réalise son meilleur exercice statistique chez les Gones. En plus d’être incontournable dans le système de Peter Bosz, il est l’un des leaders de cette équipe lyonnaise. Capitaine depuis que Léo Dubois a été relégué sur le banc, le numéro 9 n’a pas réussi à qualifier les siens pour l’Europe. D’après L’Equipe, il pourrait quitter le bateau rhodanien à l’issue de la fin de son contrat. Il s’agirait d’une fin d’aventure décevante pour Lyon, puisqu’il est le quatrième plus gros transfert de l’histoire du club.