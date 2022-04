OL : Combien vaut la recrue Tetê sur le mercato ?

Recruté dans des conditions exceptionnelles, le Brésilien Tetê s’inscrira-t-il dans la durée à Lyon ?

Il est d’ordinaire impossible de valider des contrats de joueurs, hors des périodes de mercato. Compte tenu de la situation géopolitique exceptionnelle, la Fifa a permis aux joueurs des championnats ukrainien et russe, de finir la saison où ils le souhaitaient. C’est ainsi que l’OL a pu se faire prêter Tetê, l’ailier du Shakhtar Donetsk, jusqu’à juin prochain. Le joueur, formé au Grêmio, est arrivé en Ukraine, en début 2019, contre un montant de 15 millions d’euros. Depuis, il n’a cessé de montrer son talent au monde entier.

La recrue de l’OL arrive bientôt en fin de contrat

Les bonnes performances de Tetê en championnat, mais aussi en Ligue des Champions, lui ont permis de se faire un nom en Europe. A ce jour, le virevoltant ailier de 22 ans est évalué à 20 millions d’euros, selon le portail web allemand Transfermarkt. Une estimation deux fois plus élevée que celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 7 et 10 millions d’euros. Cette différence est en partie due à la situation contractuelle du Brésilien. Outre le prêt chez les Gones jusqu’en juin prochain, il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat avec le Shakhtar, le menant au 31 décembre 2023.

🎙 V.Ponsot « Tetê s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. On travaille aussi sur le moyen terme car on souhaiterait qu’il reste à l’issue de la saison. C’est un top recrutement pour nous. Je remercie son entourage » — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

Le club cherche à conserver Tetê à l’issue de son prêt

Une situation qui pourrait profiter à l’OL, puisque le club, par l’intermédiaire de son directeur général du football, Vincent Ponsot, a indiqué vouloir conserver le nouveau numéro 20 lyonnais. Impliqué sur 10 buts en 17 rencontres de Premier Liha, le joueur s’est déjà montré décisif avec Lyon, en inscrivant un but lors de son premier match de championnat, face au SCO Angers. Privé de Rayan Cherki, blessé jusqu’à la fin de saison, le Brésilien pourrait être l’un des éléments clés de Peter Bosz, sur cette fin d’exercice.