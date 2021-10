OL : Combien vaut Lucas Paqueta sur ce mercato ?

Lucas Paqueta peut lever les bras triomphant, en ce moment, il régale son club, l’Olympique Lyonnais, quand ce n’est pas la Seleçao.

Il est en ce moment, l’un des joueurs les plus performants du championnat de France de football. L’un des plus inspirés aussi. A 24 ans, Lucas Paqueta est en ce moment, au sommet de son art ballon au pied, avec le maillot de l’OL, sur ses épaules. Ça sent, pour le club des Gones, la superbe opération sportive et peut-être dans le futur, financière, car les 20 millions d’euros, payés pour lui à l’AC Milan, sont déjà bien amortis.

Partout il vaut plus que le coût de son transfert depuis l’AC Milan

Et même mieux, avec son milieu offensif brésilien, l’Olympique Lyonnais peut espérer une jolie plus-value, si jamais il décide de s’en séparer, à l’avenir. Car toutes les études s’accordent dans ce même sens : Lucas Paqueta se bonifie, sur le mercato, depuis le début de l’année 2021. Et partout, il vaut plus que la dépense pour lui, en précisant toute de même, que Lyon devra 15% d’une éventuelle plus-value sur lui, à l’AC Milan.

Lucas Paqueta est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025

Au plus bas, le Brésilien est estimé à 35 millions d’euros par Transfermarkt, le spécialiste de l’audit et du conseil financier, KPMG, le donne à 43,2 millions d’euros et la fourchette la plus haute est celle de l’Observatoire du football, pour lequel le joueur vaut de 50 à 70 millions d’euros. Cela, alors qu’il reste environ trois saisons et demi au joueur, en contrat avec l’Olympique Lyonnais. Lucas Paqueta a joué 46 matchs avec les Gones, depuis son arrivée, il a inscrit quatorze buts et distribués six passes décisives.