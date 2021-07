OL : Jean-Michel Aulas est 10% plus riche en 2021

Jean-Michel Aulas prospère dans le monde des affaires.

Jean-Michel Aulas recule au classement des 500 fortunes de France que dresse chaque année le magazine, Challenge. Il perd six places et passe de la 226e à la 232e, en 2021. Mais l’estimation de sa fortune progresse, de 10% d’une année sur l’autre, de 380 à 420 millions d’euros, au palmarès publié en ce numéro spécial du mois de juillet.

Aulas perd des places mais sa fortune est estimée supérieure

« Le fondateur de Cegid, revendu en 2016, s’est reconverti dans le sport (OL et stade) et possède d’autres actifs comme de l’immobilier et du capital-investissement (Wyz, ABM, Watcha…) », écrit le magazine économique à propos de l’homme d’affaire de 72 ans. Tel que nous le détaillons dernièrement sur Sportune, Jean-Michel Aulas a gagné 1,217 millions d’euros brut de rémunération en 2019, en tant que patron de l’Olympique Lyonnais, via sa société familiale Holnest.

L’Olympique Lyonnais doit tout à son inspiré patron

Il est surtout l’homme derrière l’essor remarquable de l’Olympique Lyonnais depuis qu’il en a pris la présidence, il y a près de 35 ans. Tout ce temps, Jean-Michel Aulas a transformé le club d’une formation fragile, alors en feu la Division 2, pour l’un des meilleurs du pays et de l’histoire du football en France.