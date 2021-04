OL : Jusqu’à 6,5 M€ en actions pour compenser les salaires

L’Olympique Lyonnais va compenser à hauteur de 700 000 et jusqu’à 6,5 M€, en actions, les salaires des professionnels.

L’Olympique Lyonnais n’a pas de pétrole ou de ressources sans limite, pour avancer. Mais il a des idées. Pas seulement d’aujourd’hui, mais celle que la direction a trouvé pour faire des économies, en consensus avec ses professionnels, masculins et féminins est inédit. Et reconnaissons-le, particulièrement habile, pour supporter les coûts liés à la crise sanitaire.

La crise a fortement impacté l’OL

Car c’est cela le point de départ des Gones. Depuis le premier jour, le club et son président Jean-Michel Aulas tirent la sonnette d’alarme, parce qu’avec l’arrêt anticipé du dernier championnat, le manque à gagner pour l’OL a été important. Pour y faire face, les pros ont été naturellement sollicités. Mais Aulas le disait, il y a un an à ce sujet ; si les filles ont accepté à l’unanimité de rogner sur les salaires, cela n’avait pas alors été le cas, avec les garçons.

Des actions pour compenser le paiement des salaires

Du coup, pour que chacun y trouve son compte, l’Olympique Lyonnais, puisqu’il est coté en bourse, a décidé d’ouvrir son capital à celles et ceux qui le désirent. Comprendre qu’au lieu de recevoir l’intégralité des salaires, sur la période de février 2021, et possiblement jusqu’à juin, est proposé de compenser (à hauteur de 5 à 25%), par des actions du club.

Une opération comprise en 700 000 et 6,5 M€

Ce dernier a justement communiqué ce lundi indiquant que, « compte tenu de l’aléa sportif et des discussions en cours, la taille de cette opération pourrait être comprise entre un montant minimum d’environ 0,7 million et un montant maximum théorique d’environ 6,5 millions d’euros si tous les résultats sportifs optimum sont obtenus par les équipes professionnelles masculine et féminine et les primes afférentes sont intégralement payées en actions. » Lyon est toujours en course pour le titre en Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France.