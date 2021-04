OL – LOSC : Carton d’audience pour le choc sur Canal +

Une audience à la hauteur du choc de la soirée, entre l’OL et le LOSC.

Un choc au sommet de la Ligue 1, à la hauteur de toutes les attentes. Sur le terrain du Groupama Stadium, ce dimanche soir, l’OL et le LOSC ont fait le spectacle, les deux équipes ont trouvé cinq fois le chemin des filets, et au forceps, Lille s’est imposé 3-2 sur son rival, pour reprendre la tête de la Ligue 1. Tout cela méritait d’être vu, par une large partie du public.

Plus de 1,4 M de téléspectateurs pour OL – LOSC

Ça tombe bien, car hier soir, Canal + le diffuseur des débats, a fait le plein d’audience. Cet OL – LOSC a en effet réuni 1,43 millions d’abonnés et téléspectateurs de la quatrième chaîne. La part d’audience de la soirée est de 5,9% pour le match. Ces audiences sont du niveau des affiches récemment les plus vues par les amateurs de foot, un dimanche soir.

L’une des meilleures audiences de la saison de Ligue 1

En mars, PSG – Lyon a été suivi par près de 1,7 millions d’abonnés, un mois plus tôt, le duel du PSG et de Monaco réunissait 1,4 millions de personnes devant les écrans, quand au Clasico OM – PSG du début de mois de février, plus de 1,7 millions de personnes l’ont suivi. C’est la meilleure audience, en Ligue 1, depuis le début de cette année 2021.