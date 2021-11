OL – OM : Qui va gagner cet Olympico selon les bookmakers ?

L’OL accueille l’OM, ce dimanche au Groupama Stadium.

Un sommet du football français, surtout quand il est chargé en pression de part et d’autre. Tel est cet Olympico, OL – OM, à jouer ce dimanche soir, sur la pelouse du Groupama Stadium. Soit, avant le commencement de la 14e journée de Ligue 1, le huitième qui reçoit le quatrième. Lequel va l’emporter ? Chez les bookmakers de France, Lyon est favori.

L’OL favori sur l’OM mais le nul en évidence

Sur le marché, victoire, nul, défaite, les Gones sont donnés vainqueurs à la cote moyenne de 1,9 et les Marseillais, à 3,65. quant au match nul, c’est ici une option plus lointaine, à la cote de 3,9. Plus lointaine, mais en apparence seulement, car cherchez le score exact le plus envisagé, chez tous les opérateurs du jeu en France et vous tomberez toujours implacablement, sur un partage des points et un résultat d’un but partout. C’est une évidence chez tous, qui paie 6,5 fois la mise initiale.

Des cartouches de part et d’autre pour trouver les filets

Avec autant de talents sur la pelouse, les buts pourraient venir de partout. A Lyon, de Moussa Dembélé (cote à 2,25), de Karl Toko-Ekambi (2,48) ou d’Islam Slimani (2,7). A Marseille, d’Arkadiusz Milik (2,83), de Bamba Dieng (3,35), de Dimitri Payet (3,4), sans, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, connaître les compositions d’équipes choisies pas les deux entraîneurs. Cet Olympico, OL – OM, cloture la 14e journée de Ligue 1, ce dimanche soir. A voir à partir de 20h45.