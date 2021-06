OL : Salaire, contrat, ce que Depay va signer avec le Barça

Memphis Depay se rapproche du Barça.

Le FC Barcelone nouvelle version, sous l’ère du retour de Laporta à la présidence, est en phase de construction. Déjà trois recrues ont été officialisées (Garcia, Agüero et Emerson Royal), avant même l’ouverture du marché des transferts. Deux de plus devrait suivre bientôt, toutes deux néerlandaises et toutes deux libres ce 30 juin. Le futur ex de l’OL, Memphis Depay en est une.

Un contrat de 3 ans attend Memphis Depay au Barça

Cela fait plusieurs mois qu’il discute avec le club blaugrana, mais son transfert est depuis le début conditionné au maintien de son compatriote, Ronald Koeman, sur le banc de l’équipe fanion. Justement, Koeman est confirmé pour la saison à venir, selon les médias d’Espagne, cela ouvre donc la porte à l’arrivée de Memphis Depay. Qui va signer un contrat pour les trois prochains exercices, à l’échéance du 30 juin 2024.

Memphis #Depay is almost done to #Barça as a free agent. Ready a contract until 2024 (€5M/year + add-ons). Last details. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2021

Un salaire augmenté sur ce qu’il gagnait jusqu’ici de l’OL

Cela devrait rapporter, à l’attaquant de 27 ans, quelques 5 millions d’euros net par an, ou près de 540 000 euros brut mensuel. Moins les primes. Contre 350 000 euros, son salaire avec l’Olympique Lyonnais, qui l’a sous contrat, jusqu’au terme de ce mois de juin. L’international batave a porté 179 fois le maillot des Gones, pour 78 buts inscrits, en quatre saisons.