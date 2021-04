Olympisme : Un 3e partenaire officiel rejoint les JO 2024 de Paris

Paris 2024 officialise son dernier sponsor, inscrit comme un « partenaire officiel ».

Un nouveau sponsor rejoint l’aventure Paris 2024, pour ses Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s’agit de la marque Cisco, inscrite dans la catégorie des « partenaires officiels », en charge, « des équipements réseau, des infrastructures de cybersécurité et des logiciels de visioconférence de Paris 2024 ». L’entreprise américaine spécialiste de l’informatique n’arrive pas en terrain inconnu.

Cisco rejoint l’aventure Paris 2024

Cisco est en effet associé aux Jeux Olympiques sans discontinuer depuis Londres en 2012, en passant par Rio, puis Tokyo cet été et donc Paris, en 2024. Cisco devient le troisième partenaire officiel des Jeux de la capitale française, avec la FDJ et Le Coq Sportif, également équipementier officiel des équipes de France.

Aider à la numérisation des Jeux Olympiques

« Je suis heureux d’accueillir Cisco comme partenaire officiel de Paris 2024, indique Tony Estanguet, via communiqué. Ensemble, nous allons organiser des Jeux ouverts à tous ceux qui souhaitent non seulement regarder les compétitions mais aussi interagir avec les athlètes, s’engager dans le projet, rejoindre le Club de Paris 2024, devenir bénévoles, participer aux premiers événements Olympiques et Paralympiques… Cisco est un leader mondial dans le domaine des équipements de réseau, des infrastructures de Cybersécurité et de la collaboration. Son expertise nous permet de relever le défi de la confiance numérique. »

Le contexte rappelant plus que jamais, la nécessité de numériser tout ce qu’il est possible, ce partenariat fait particulièrement sens, pour le futur des Jeux parisiens.