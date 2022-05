OM : 5 milieux de terrain en fin de contrat pour remplacer Kamara

Kamara parti en Angleterre, qui pour le remplacer à l’OM ?

Boubacar Kamara est parti, laissant l’Olympique de Marseille à ses désillusions. Car le minot, prometteur joueur formé au club, s’en est allé en Angleterre, au club d’Aston Villa, sans que l’OM ne touche la moindre indemnité sur son départ. C’est un manque à gagner pour le club phocéen qui, pour compenser, pourra peut-être à son tour, se tourner vers le marché des joueurs libres, dans un mois environ.

Le marché des profils libres pour l’OM qui a perdu Kamara

Car des milieux de terrain axiaux, comme Boubacar Kamara, dans cette position où il était le plus utilisé, il s’en trouve de calibrés pour l’OM. Il y a deux types de profils, de plus offensifs que d’autres, selon les besoins identifiés par Jorge Sampaoli. L’ancien lyonnais, Corentin Tolisso est en ce sens le plus séduisant, étant international français et sous contrat au Bayern Munich, l’une des meilleures structures d’Europe. Mais il pèse en salaire (près de 7 M€ brut la saison), et est très attaché à l’OL, son club formateur et rival de l’OM.

Des milieux axiaux plus ou moins défensifs

Dans un registre proche, il y a le Lillois Xeka, champion de France la saison 2020-21 dernière. Ses émoluments personnels sont plus en phase avec les finances marseillaises, de même que ceux de Jonas Martin, qui va comme Xeka, quitter son club, le Stade Rennais. Ex-de la Ligue 1, à Nice où il s’est révélé, Jean Michaël Seri est avide de revanche dans un club plus ambitieux que Fulham qui l’emploie 2018. Enfin, l’international sénégalais, Cheikhou Kouyaté. Coéquipier de Pape Gueye et Bamba Dieng chez les Lions de la Teranga, il sort d’une saison plutôt aboutie en Premier League, à Crystal Palace, aux ordres de Patrick Vieira.