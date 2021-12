OM : 6 latéraux droit libres à recruter cet hiver sur le mercato

Jorge Samapoli espère que sa direction lui offrira des recrues pour passer l’hiver.

Jorge Sampaoli a exprimé en conférence de presse, son souhait d’obtenir des renforts pour son effectif, cet hiver. « On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi. Moi je fais mon travail pour que ce groupe soit le plus compétitif possible, après je suis limité », a dit le coach phocéen. Parmi ses besoins, il y aurait celui de renforcer le poste de latéral droit, que campe Lirola, sinon des milieux de terrain défensifs, puisque le jeu du technicien brésilien, est d’étirer les lignes sur les côtés pour mieux recentrer dans l’axe, ensuite.

Jorge Sampaoli espère des renforts pour l’OM cet hiver

Mais Sampaoli n’occulte pas, tel qu’il l’a dit, « la réalité économique » de son club. Lequel, vient d’être placé sous contraintes, la DNCG ayant ordonné à son sujet l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations. Cela signifie que l’OM devra céder des joueurs avant d’en recruter. Ou penser malin, notamment par des renforts actuellement libres contractuellement parlant. La liste au poste de latéral n’est pas très fournie. Mais elle peut se compléter avec des profils de milieux défensifs, ayant capacité à évoluer sur les côtés.

Sans argent l’OM devra peut-être observer le marché des joueurs libres

L’on pourrait ainsi citer, Arnold Mvuemba ou William Vainqueur. Deux anciens de la Ligue 1, le deuxième l’est même de l’OM, qui ont le bagage d’expérience que voudrait Sampaoli pour épauler les jeunes. Mieux que eux, et pour autre ancien de l’Olympique de Marseille, il y a Charles Kaboré qui, lui, a déjà occupé le poste de latéral en carrière. Peut-être le profil le plus adéquat au poste, avec les moyens financiers du moment. Sinon, il y a les purs latéraux droits. En cas cas, l’Anglais formé à Liverpool, Andre Wisdom, l’ex de la Masia, Marc Navarro, ou l’ancien lyonnais, Lamine Gassama pour nom les plus intéressants et présentement sans contrat, à recruter cet hiver. Ou à n’importe quel moment, dans leur cas précis.