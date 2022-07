OM, Arsenal : Combien vaut désormais William Saliba sur le mercato ?

William Saliba est rentré à Londres et le voir revenir vers Marseille tient de plus en plus du fantasme, que de la possibilité.

William Saliba déjà de retour en Ligue 1? Au sortir d’une saison réussie à l’OM, où il était prêté, le jeune défenseur international français (5 sélections) est reparti à Arsenal. Mais les dirigeants olympiens n’ont pas abandonné l’idée de le faire revenir sur la Canebière, quand bien même l’opération paraît compliquée sur le plan financier.

William Saliba de retour à l’OM?

Formé à l’ASSE, le joueur de 21 ans avait signé chez les Gunners à l’été 2019, mais était resté dans le forez une saison de plus. Prêté à l’OGC Nice, puis l’année dernière à l’OM, il avait coûté 30 millions d’euros au club anglais. C’est aujourd’hui, selon Transfermarkt, sa valeur sur ce mercato d’été. Pour la plateforme spécialisée Football Benchmark, William Saliba est estimé aux alentours de 42 millions d’euros. L’Observatoire du football ne donne présentement plus d’estimation, mais au dernier mercato de l’hiver, il était valorisé proche de la trentaine de millions d’euros.

Le défenseur est sous contrat jusqu’en 2024 avec Arsenal

À l’été 2019, le jeune axial paraphait un contrat de 5 ans avec le club londonien. Aujourd’hui, il lui reste deux années de contrat, soit jusqu’en juin 2024. Après trois piges dans l’Hexagone, Arsenal compte enfin sur le Français pour la saison à venir et son entraîneur, Mikel Arteta, ne le laissera pas partir, sauf en cas d’offre élevée. Oui mais voilà, le contexte économique du moment à Marseille ne permettrait pas de recruter le natif de Bondy. Le club phocéen, à l’équilibre achats/ventes de joueurs sur ce mercato, est déficitaire à plus de 60 M d’euros. De plus, Frank McCourt ne souhaitant plus sortir d’argent de sa poche, on imagine mal comment William Saliba pourrait fouler à nouveau la pelouse du Vélodrome.