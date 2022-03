OM, ASSE, OGCN… Des affluences records pour cette 27e journée de Ligue 1

Pascal Dupraz avait demandé aux fans de l’ASSE de se mobiliser nombreux, pour la visite de Metz, dimanche, le coach stéphanois a été entendu et suivi.

Les affluences du week-end dernier n’avaient pas dépassé les 200 000 spectateurs en tribunes, et constituaient l’une des plus mauvaises performances de la saison. La réaction, lors de cette 27e journée de Ligue 1, ne pouvait pas être meilleure. Les matchs de l’OM, de l’ASSE ou encore de l’OGCN permettent d’établir un nouveau record, pour la saison de Ligue 1, avec 287 456 supporters présents dans les stades.

Affluence record pour l’ASSE, l’OGCN s’en approche fortement

Depuis la fin du marché des transferts, le club stéphanois est sur une bonne dynamique. Sa victoire 1-0, à Geoffroy-Guichard, contre Metz, permet aux Verts de sortir de la zone relégable. Le tout, devant 35 706 spectateurs, ce qui constitue la meilleure performance de la saison. Avec quasiment 32 000 personnes dans l’enceinte, lors de la victoire sur le PSG (1-0), les Aiglons enregistrent leur 2e meilleure affluence de 2021-2022, juste derrière celle de la 3e journée, et une rencontre face à l’OM.

L’OM au top des affiches malgré sa décevante défaite

Ce sont les Phocéens qui ont regroupé le plus de supporters dans leur écrin ce week-end. Plus de 56 000 personnes étaient au rendez-vous à l’Orange Vélodrome. Cela n’a pas suffit aux hommes de Jorge Sampaoli, qui se sont inclinés face à l’AS Monaco, sur le score de 1-0. Cette affluence reste quasiment deux fois plus élevée que la moyenne globale de cette journée qui, pour la première fois cette saison, dépasse les 28 000.

Les affluences de cette 27e journée de Ligue 1

Marseille – Monaco = 56 510

Lens – Brest = 36 305

Saint-Etienne – Metz = 35 706

Lille – Clermont = 33 515

Nice – Paris = 31 949

Rennes – Angers = 27 693

Nantes – Montpellier = 21 589

Bordeaux – Troyes = 20 287

Lorient – Lyon = 13 497

Reims – Strasbourg = 10 405

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 678 942 14 48 496 Paris 523 064 13 40 236 Lille 422 487 13 32 499