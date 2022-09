Bienvenue dans la maison de Didier Drogba. A vendre 7,2 M€ !

Didier Drogba cherche à vendre sa grande maison londonienne.

Il a marqué l’histoire de Chelsea, presque toute une décennie. Et tout ce temps passé avec les Blues, Didier Drogba l’a aussi consommé dans sa maison londonienne. Laquelle est actuellement à vendre, selon l’annonce de l’agence immobilière Fine & Country et le Daily Mail, qui croit savoir que c’est bien celle à la propriété de l’ancien buteur de l’OM, en Ligue 1.

L’ex-chouchou de l’OM vend son immense maison

Elle est, n’ayons pas peur du mot, immense. Jugez plutôt : un millier de mètres carrés de surface habitable répartis sur trois étages. Il y a six chambres et huit salles de bain ou d’eau, dont une immense suite parentale, ouverte sur une terrasse extérieur. La maison abrite aussi cinq grandes salles de réception, une large cuisine moderne avec îlot central, et un séjour pour déjeuner, ainsi q’un grand garage, où stationner plusieurs véhicules. Les étages sont desservis par un long escalier circulaire en bois.

Un peu plus de 7 M€ pour vivre comme Didier Drogba

A l’intérieur, il y a une piscine, doublée d’un sauna et d’un bain à remous. Il y a aussi un espace de jeux et un pour la remise et l’entretien de la forme. L’annonce indique que le propriétaire réclame 6,25 millions de livres, soit un peu plus de 7 millions d’euros, au cours monétaire du moment. Dehors, un grand jardin et son potager, sont idéalement orientés vers le sud. La maison de Didier Drigba est située dans le select comté du Surrey, non loin de la capitale londonienne, sur un terrain autrefois à la propriété de la famille royale. A 44 ans, l’ex-éphémère mais puissante idole de l’OM, a donc décidé de s’en séparer.