OM : Ça coûte combien de recruter David Luiz ?

Après le PSG, David Luiz pourrait-il signer à l’OM ?

Arsenal, club pourvoyeur de l’Olympique de Marseille ? C’est ce que la tendance du marché des transferts laisse croire. Si seulement les deux rumeurs sont vraies, celle qui concerne Guendouzi progresse, plus étonnante et l’autre, à propos de l’intérêt des Phocéens, pour le milieu ou défenseur brésilien, David Luiz. Celui qui a porté 90 fois, le maillot du Paris Saint-Germain.

Après Guendouzi, l’OM lorgnerait sur David Luiz

Son cas est ici différent de celui de Guendouzi, car Marseille ou le club qui le recrutera, n’aura aucune indemnité sur son transfert à payer. Pour la première fois de sa longue carrière, le joueur de 34 ans va quitter un club, après avoir été jusqu’au bout de son contrat. Ce sera au soir du 30 juin qui arrive, mais il est déjà acquis qu’il quittera les Gunners, qu’il a rejoint en 2019, en provenance de Chelsea, contre une indemnité de 8,7 millions d’euros.

Un salaire très (trop ?) conséquent chez les Gunners

Aujourd’hui, il ne vaut donc « plus rien », dans le sens contractuel mais Transfermarkt le donne, à 4 millions d’euros. Le plus cher tient donc en ce cas, à la durée du bail, cumulée au salaire à proposer. Et ça se complique alors pour l’OM car, David Luiz approche, chez les Gunners, un salaire de 610 000 euros brut mensuels. C’est plus que tout autre joueur du vestiaire marseillais, mais surtout plus que n’importe quel Phocéen dans l’histoire complète du club des Bouches-du-Rhône. Cela dit, à moins d’un départ hors d’Europe pour une destination lucrative, sinon David Luiz devra revoir ses émoluments, s’il entend équilibrer le challenge sportif au salaire.