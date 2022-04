OM : Ça coûte combien de recruter Youssef En-Nesyri (Séville) ?

Youssef En-Nesyri, un renfort offensif pour l’Olympique de Marseille ?

Plus la fin de saison en cours approche, et plus les rumeurs vont s’intensifier. Une des dernières qui concerne l’Olympique de Marseille, nous vient d’Italie et du site Calcio Mercato, reprise du côté de l’Espagne, car elle vise Youssef En-Nesyri, présentement buteur au sein du collectif du FC Séville, en championnat de Liga.

L’OM sur la piste d’un attaquant du FC Séville ?

L’international marocain y est arrivé au cours du mercato de l’hiver 2020, moyennant une indemnité de 20 millions d’euros (le coût de sa clause libératoire), payée au club de Grenade. Depuis, l’attaquant de 24 ans s’est valorisé sur le marché, à la faveur d’abord d’un contrat long et d’une saison dernière sportivement canon, avec 24 buts inscrits en 46 matchs. Et trois en 19 rencontres disputées cet exercice 2021-2022.

Youssef En-Nesyri est sous contrat jusqu’en 2025

La valorisation du moment de Youssef En-Nesyri est sensiblement la même du côté de Transfermarkt comme de l’Observatoire du football : proche de 35 millions d’euros. Cela, pour compenser les quatre saisons qu’il reste à son contrat, signé jusqu’en 2025. Puisqu’il évolue en Liga, le joueur a nécessairement une clause libératoire, en ce qui le concerne fixée à 80 millions d’euros. L’OM ne serait pas le seul club alerte sur le sujet : West Ham et Newcastle le suivraient depuis l’Angleterre et plusieurs clubs de Serie A, également.