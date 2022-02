OM : Ça coûterait combien de recruter Sadio Mané (Liverpool) ?

Sadio Mané à l’OM, un fantasme plus qu’une possibilité.

Bien sûr, c’est une boutade, lancée au cours d’un live improvisé, dans l’euphorie de la victoire du Sénégal ; la première pour le pays en Coupe d’Afrique des Nations. Si l’adage, « Jamais deux sans trois » étaient vrai, alors peut-être les supporters de l’OM pourraient-ils croire en la venue de Sadio Mané, pour compléter Bamba Dieng et Pape Gueye, déjà sous contrat au club.

Mané à propos de l’OM : « Mets de l’argent, je viens »

L’ailier des Reds de Liverpool et leader technique des Lions de la Terenga a répondu, ce dimanche soir, à la question de savoir s’il pouvait venir à l’OM. « Mets de l’argent, je viens. Il faut payer le transfert je viens », rigole l’intéressé, qui résume assez bien la situation et son écart. Sans même évoquer le salaire à proposer au joueur, convaincre Liverpool de le libérer relève de l’impossible. Car la valorisation marchande de Sadio Mané est beaucoup (beaucoup) trop élevée, pour un club si modeste.

Une valorisation entre 40 et 80 M€ selon les estimations

A minima, l’Observatoire du football l’estime entre 40 et 50 millions d’euros. Et près du double, pour Transfermarkt comme pour KPMG, où il vaut pareillement, 80 millions d’euros. Cela visant à compenser la saison et demi de contrat qu’il reste à Sadio Mané, jusqu’au soir du 30 juin 2023. Il vaut à l’attaquant de 29 ans, d’approcher les 510 000 euros brut mensuels ; plus ou moins selon le cours monétaire de la livre sur l’euro. C’est beaucoup, mais l’OM a déjà payé ce niveau de rémunération, pour Payet, avant qu’il ne le réduise, ou Luiz Gustavo, sinon Strootman. Mais dans le cas de Sadio Mané, si précieux pour le Sénégal comme les Reds, la tendance penche plutôt pour un prochain contrat plus lucratif et somme toute méritoire, dans son cas et eu égard à ses performances du moment.

Bref, Sadio Mané à l’Olympique de Marseille ce serait incroyablement canon, autant qu’irréalisable.