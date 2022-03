OM : Cadeau d’Adidas à Bamba Dieng pour sa victoire à la CAN

B amba Dieng est l’un des vainqueurs de la CAN 2022. Ça méritait un hommage de son sponsor Adidas.

A considérer d’abord qu’il joue, il devrait les étrenner ce dimanche soir, pour l’occasion du match choc de la 27e journée de Ligue 1, opposant son OM à l’AS Monaco, au stade Vélodrome. Bamba Dieng reçu de nouveaux crampons, de son partenaire et équipementier personnel, la marque Adidas. Cela visant à récompenser le jeune attaquant de 21 ans pour sa victoire dernièrement acquise avec le Sénégal, en Coupe d’Afrique des Nations. La première des Lions de la Téranga.

des crampons personnalisés pour l’attaquant de l’OM

Tel que l’intéressé l’a montré en story sur ses réseaux sociaux, il a reçu de la marque aux trois bandes, une paire personnalisée en la circonstance avec, pour ce qu’il y a de visible, la mention « Can winner » et « Ndokkale », qui signifie, « félicitations », en Wolof, une langue du Sénégal. Le modèle, lui, ne change pas, c’est une version X Speedflow.1 que produit Adidas.

Ambassadeur d’Adidas depuis quelques mois

Bamba Dieng est devenu l’une des images de l’équipementier allemand, sur la fin de l’été dernier, au mois de septembre. Le 10, il l’officialisait, le lendemain, le samedi 11, il claquait son premier doublé avec l’Olympique de Marseille. Depuis, il poursuit son ascension et son apprentissage. Prolongé par son club en décembre, il a connu la gloire deux mois plus tard, le 6 février, avec la victoire de sa sélection sur l’Egypte, en finale de la CAN.