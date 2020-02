OM – Ce que pourrait être le maillot domicile 2020-21 des Phocéens

Il sera blanc teinté de bleu ciel. Jusqu’ici me direz-vous, rien de neuf sous le soleil phocéen. Ce n’est pas faux. La suite vous renseignera peut-être plus, sur le design et le modèle du futur maillot domicile 2020-21 de Puma, pour l’OM. Depuis plusieurs semaines, le groupe Ofoball a fait des révélations à ce sujet, notamment sur le design de la version home ; elle s’inspirera de la Cité Radieuse du Corbusiers, à Marseille.

Une idée de ce à quoi pourrait ressembler le prochain maillot domicile de l’OM

Partant des informations déjà révélées et des visuels des produits de la gamme training diffusés sur la toile, Alex_Cont_11_ a partagé sur Twitter un prototype de ce que pourrait être la prochaine tunique des hommes d’André Villas-Boas. Sur fond de blanc, avec au centre une partie en forme de hachures. Le bleu ciel iconique de l’Olympique de Marseille s’ajoute en bouts de manches, au niveau du col en V ou pour marquer les logos de l’équipementier Puma et celui du club.

Blanc et bleu pour les couleurs dominantes. Plus du noir pour Uber Eats

Le groupe Uber Eats restera le sponsor premium la saison prochaine, il est ici imprimé en noir, en épais au centre de la tenue. Rendez-vous le 5 mai qui arrive, car c’est ce jour là que la marque allemande et son partenaire doivent dévoiler officiellement le maillot domicile pour l’OM, saison 2020-21.