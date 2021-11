OM cède de l’avance au classement des affluences, l’ASSE et Lens remontent

C’est à Lens, pour la visite d’Angers, qu’il y avait le plus de monde au stade, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

Un nouveau huis clos de plus, ordonné en Ligue 1, le septième depuis l’entame de la saison. Et comme il touche le plus grand stade du championnat et le club le plus suivi à domicile, qu’est l’Olympique de Marseille, l’affluence de la 15e journée est conséquemment plutôt basse : en moyenne 16 600 spectateurs par rencontre ; autant que le derby Lorient – Stade Rennais.

L’OM a huis clos garde la première place au classement des affluences

Ce week-end a néanmoins été franchi le seuil des 3 millions de spectateurs dans les stades, cumulés depuis le coup d’envoi, de l’exercice 2021-2022. Ce huis clos réduit l’écart d’affluences entre l’OM et le PSG, puisque nôtre tableau récapitulatif en page suivante, mesure les affluences au cumul de tous les matchs, sans distinction des huis clos, puisqu’en général, les clubs qui en sont frappés, sont responsables ; eux ou plutôt leurs supporters.

Bonne opération pour Lens, Lorient et l’OGCN. L’ASSE revient sur le FCGB

Cette 15e journée fait bouger des lignes, en haut comme en bas : Lorient, Nice ou le RC Lens gagnent des places, Reims en perd. Quant à l’AS Saint-Etienne, la visite du PSG n’a pas soulevé un enthousiasme non plus trop débordant, puisqu’il y avait 24 586 spectateurs sur les 42 000 que peut recevoir Geofffroy-Guichard. Mais la visite de Paris dépasse la moyenne ordinaire de la saison. Et comme les Girondins ont eux, été moins soutenus qu’à l’habitude pour la visite de Brest, l’écart se resserre entre les eux.

Les affluences de la 15e journée de Ligue 1

Lens – Angers = 35 713

Lille – Nantes = 30 419

Saint-Etienne – Paris = 24 586

Nice – Metz = 17 033

Lorient – Rennes = 16 321

Bordeaux – Brest = 15 280

Montpellier – Lyon = 14 747

Reims – Clermont = 8 420

Monaco – Strasbourg = 3 478

Marseille – Troyes = 0

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 393 507 8 49 188 Paris 332 483 7 47 498 Lyon 264 094 7 * 37 727 Lille 173 059 5 34 612