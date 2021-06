OM : Combien ça coûte de recruter Daniel Wass (Valence) ?

On se souvient de Daniel Wass, plus jeune, portant le rose maillot de l’ETG.

Au moins l’Euro permet-il aux joueurs qui le disputent de se rappeler aux souvenirs des supporters. Sous le maillot du Danemark par exemple, peut-on suivre les performances du piston droit, Daniel Wass. Celui que le public français a découvert au début des années 2012, à l’époque de feu l’Entente Thonon Evian Gaillard (ETG), dont il portait le maillot rose. C’est la Cadena Ser, en Espagne, qui évoque l’intérêt de l’OM de Longoria, pour un joueur qu’il connait bien, puisque c’est lui qui est à l’origine de son transfert à Valence, en 2018.

Daniel Wass, un ex de la Ligue 1 dont l’OM apprécierait le profil

A l’époque, contre une indemnité compensatoire payée au Celta Vigo, de 6 millions d’euros. C’est encore le transfert le plus cher du polyvalent droitier danois, de 32 ans. Lequel, a pas mal voyagé, du Danemark à la Norvège voisine, en descendant vers le Portugal, puis direction la France et enfin, l’Espagne où il évolue depuis 2015. Il en vaut toujours autant pour l’Observatoire du football, en Suisse (de 4 à 7 millions d’euros), et même un peu plus du côté de Transfermarkt, qui le valorise à 7 millions.

Plus qu’une saison au droitier danois, avec le club de Valence

Pourtant, la situation n’est pas des plus avantageuses, pour Valence qui l’embauche. Il ne reste, à Daniel Wass, qu’un an jusqu’à la fin du mois juin 2022, sur son contrat signé pour quatre ans. C’est donc, l’une des dernières occasions pour le club ché de le céder contre une indemnité, avant sinon l’hiver prochain. Son bail lui rapporte près de 1,7 millions d’euros brut la saison complète, sans les primes, que l’Olympique de Marseille devra probablement augmenter. Par ailleurs, évoluant en Liga, Daniel Wass a une clause libératoire, fixée à 80 M€.