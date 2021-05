OM : Combien ça coûte de recruter Junior Firpo (FC Barcelone) ?

L’Olympique de Marseille lorgnerait du côté d’un joueur du Barça.

Peu en vue depuis son arrivée au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait bien avoir la chance de se relancer cet été. Plusieurs clubs sont sur la piste d’un latéral gauche et trouveraient son profil intéressant. Parmi les prétendants, sont donnés l’Inter et l’A.C Milan, l’AS Rome, le Napoli, West Ham, mais surtout l’OM, d’après le Mundo Deportivo. En effet, Jorge Sampaoli serait séduit par l’idée de tenter de redynamiser la carrière du Dominicain, du côté de La Commanderie.

Un achat entre 10 et 20 millions pour l’OM afin de recruter Firpo

Depuis son arrivée en août 2019 dans la capitale catalane, Junior Firpo n’a jamais réussi à s’imposer face à Jordi Alba. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande ne ferait même que chuter depuis près d’un an et demi, passant de 25 millions d’euros en décembre 2019 à 10 millions d’euros, à la dernière mise à jour. De son côté, l’Observatoire du football évalue la valeur du gaucher de 24 ans, entre 15 et 20 millions d’euros. Sa clause libératoire au Barça est fixée à 200 millions d’euros. Sans la Ligue des champions pour renflouer ses caisses, l’OM ne pourrait avoir qu’une marge de manoeuvre limitée, sur ce mercato. A moins, soit d’une rallonge de l’actionnaire, soit de départs de joueurs, pour compenser.

Un salaire abordable pour les dirigeants phocéens

Avec le français Jean-Clair Todibo, Riqui Puig ou Carles Aleñà, Junior Firpo possède actuellement un des salaires les moins élevés de l’effectif blaugrana. L’ancien du Betis Seville, ayant signé à l’été 2019, un contrat de 5 ans jusqu’en juin 2024, touche, pour la saison 2020-2021, un revenu de 900 000 euros brut. Une rémunération qui serait donc abordable pour la direction phocéenne, et qui rentrerait, dans les standards, des émoluments des joueurs de l’équipe marseillaise.