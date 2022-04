OM : Combien vaudrait une qualification en Ligue des champions ?

L’OM est proche d’un retour en Ligue des champions. Pour les finances du club, cela serait salutaire.

L’Olympique de Marseille y est presque. A quatre journées de la fin de la saison 2021-2022, en Ligue 1, le club a six points d’avance sur ses poursuivants, pour l’une des deux places qualificatives directes, à la prochaine Ligue des champions. Au-delà de la performance sportive, permettant aux équipes qui se qualifient de jouer dans la cours des plus grands, l’enjeu est aussi financier, car la C1 est la compétition de clubs, la plus lucrative du monde du football.

L’OM à quatre matchs d’un retour en Ligue des champions

La simple qualification au tableau final, à partir de la phase groupe, se paie en dizaines de millions d’euros, avant même d’avoir touché un premier ballon. Depuis cet exercice 2021-2022, l’UEFA, à l’organisation du tournoi, a augmenter l’enveloppe totale de ses primes, à un peu plus de 2 milliards distribuées aux participants.

Des primes augmentées par l’UEFA depuis cette saison

Dans le détail, l’Olympique de Marseille serait déjà certain de gagner 15,64 millions d’euros, étant le bonus identique, reversé aux 32 formations qualifiées. Après quoi, en phase de groupes, un match nul vaut 930 000 euros et une victoire 2,8 millions d’euros. Sans évoquer, à ce stade trop précoce, les primes à gagner à partir de la phase éliminatoire, s’ajoutera nécessairement, à cette part commune de 15,64 millions, celle du classement au coefficient. Selon sa place, dictée par ses performances européennes, sur la dernière décennie, l’OM pourra prétendre à au moins, 1,137 M€, à multiplier selon son classement (jusqu’à 32 fois ce total, soit 36,384 M€, pour le club numéro un).

Des dizaines de millions d’euros garantis. Et plus si affinités

Enfin, reste le pot du « marketpool », comprendre la redistribution des droits de l’audiovisuel. C’est, dans le décompte de l’UEFA, la part (15%), qui pèse le moins sur l’ensemble redistribué. Elle est de 300,3 millions, depuis la nouvelle répartition, contre 292 millions, jusqu’en 2021. Cela assure à l’OM, plusieurs dizaines de millions d’euros confirmés, que le tournoi augmentera, ne serait-ce que par les recettes à domicile, dans un Vélodrome qui ne demanderait qu’à se remplir jusqu’à la gueule, ces soirs de grands matchs de gala.