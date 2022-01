OM : Combien vaut désormais Arkadiusz Milik sur le mercato ?

La valorisation d’Arkadiusz Milik sur le mercato est à la baisse, mais toujours estimée profitable, à l’OM.

Cela faisait bien longtemps que l’Olympique de Marseille n’avait pas compté dans ses rangs, un buteur du pédigrée d’Arkadiusz Milik. Il est international polonais aux côtés du grand, Robert Lewandowski, il a fréquenté des clubs premium (le Bayer Leverkusen, l’Ajax et la Napoli, avant l’OM) et ses statistiques historiques sont bonnes, voire excellentes. Même avec Marseille, sur sa première partie, avant qu’il ne se blesse et rate l’Euro dernier.

La cote de Milik est à la baisse mais il vaut plus que l’option d’achat pour l’OM

Depuis, Milik peine à retrouver son niveau et la confiance devant le but. Avec une conséquence directe, en ce qui le concerne, qui le dévalorise sur le marché des transferts. Certes, sa cote est encore bonne, mais entre le prêt de Naples à l’OM qui touche sur sa fin, en 2022 (Marseille a une option d’achat obligatoire au bout) et le manque de temps de jeu de sa convalescence, sa cote est à la baisse, tant du côté des spécialistes de Transfermarkt, pour qui il avoisine les 17 millions d’euros, que les chercheurs du Centre international d’étude du sport (CIES), en Suisse, où il est valorisés entre 10 et 15 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM sinon 2023 au Napoli où il était précédemment

Toutes ces estimations sont toutefois supérieures à la dizaine de millions d’euros que l’Olympique de Marseille aura à payer, pour recruter définitivement le joueur, passé le 30 juin prochain. Présentement sous contrat jusqu’en 2022 avec l’OM et 2023 avec Naples, Arkadiusz Milik a encore de belles années à joueur devant lui, si son corps le lui permet, car il n’a que 27 ans, normalement l’âge de l’excellence, pour un sportif professionnel.