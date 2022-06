OM : Combien vaut désormais Duje Caleta-Car sur ce mercato ?

Duje Caleta-Car quittera-t-il l’OM cet été ?

De retour en Ligue des Champions après une bonne saison 2021-2022, l’OM va aborder le marché des transferts en espérant faire les mouvements nécessaires pour renforcer son effectif. Cela passera également par le départ de certains éléments, comme possiblement Duje Caleta-Car. Le défenseur central est arrivé lors du mercato estival 2018, contre une indemnité de 19 millions d’euros, en provenance de Salzbourg. Cette année, ses performances en dents de scie ont fait chuter sa valeur sur le marché des transferts.

Le joueur de l’OM n’a plus qu’un an de contrat

Valorisé à 25 millions d’euros au pic de son passage olympien, l’été dernier, Duje Caleta-Car ne vaut plus que 16 millions d’euros, selon Transfermarkt. Pour l’Observatoire du football (CIES), la valorisation du défenseur de 25 ans est encore plus faible, puisqu’elle oscille entre 10 et 15 millions d’euros. D’après Estadio Deportivo, les dirigeants phocéens demanderaient 18 millions d’euros pour laisser filer le Croate, dont le contrat prend fin en juin 2023.

Un avenir loin de Marseille pour Duje Caleta-Car ?

Depuis plusieurs mercato déjà, le numéro 15 de l’OM est régulièrement cité dans les rumeurs de transferts, et cet été ne devrait pas être différent. Si West Ham et Newcastle se sont montrés intéressés par le passé, ils pourraient être devancés par Séville, comme le rapporte le média espagnol. Les Andalous sont assurés de perdre Diego Carlos, recruté par Aston Villa, et pourrait voir partir leur autre titulaire de défense central, Jules Koundé, qui possède de nombreux prétendants.