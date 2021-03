OM : Combien vaut désormais Steve Mandanda sur le mercato ?

Steve Mandanda et l’OM, l’histoire s’achèvera-t-elle avant sa fin programmée en 2024 ?

Légende de l‘Olympique de Marseille, Steve Mandanda a joué 582 matches pour le club phocéen. Auteur d’une belle saison dernière, il est plus en difficulté ces derniers temps, comme l’ensemble de son équipe. Nouveau président, Pablo Longoria aimerait préparer l’avenir sans l’actuel capitaine olympien, selon L’Equipe. De quoi se poser des questions, sur le futur du champion du monde 2018.

La valeur de Mandanda sur le mercato

L’été dernier, le portier de l’OM a prolongé jusqu’en 2024, avec une baisse de salaire à la clé. Le portier qui aura 36 ans, le 28 mars prochain, a une valeur marchande donnée par Transfermarkt, à hauteur de 2,5 millions d’euros. Quand l’Observatoire du football, l’estime entre 4 et 7 millions d’euros sur ce marché des transferts. Difficile d’imaginer un club, proposer autant d’argent à l’Olympique de Marseille, pour s’attacher les services d’un gardien de but aussi âgé.

Mandanda se projette avec l’OM

Pourtant, lors de la défaite des Phocéens face au LOSC (2-0), ce mercredi, il a déclaré déjà pensé à la saison prochaine, « Il y a un nouveau coach qui va arriver, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de bien finir cette saison et repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements la saison prochaine » à réagi le capitaine phocéen au micro de Canal+. Indice sur son avenir ou pas, le capitaine marseillais, restera un joueur qui aura marqué l’histoire du club.