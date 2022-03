OM : Combien vaut désormais Valentin Rongier sur le mercato ?

Valentin Rongier vit la troisième se ses cinq saisons contractuelles, signées avec l’OM.

Après avoir hérité de l’OM en fin de saison dernière, Jorge Sampaoli s’est adapté, non sans difficulté, au championnat français. Après avoir fini à la 5e place lors de l’exercice précédent, les Phocéens, emmenés par leur entraîneur argentin, réalisent une saison 2021-2022 de qualité. Encore en lice pour une qualification directe en Ligue des Champions, ils devront se battre jusqu’au bout avec la concurrence. De par sa polyvalence, Valentin Rongier s’est révélé être un atout important de cet effectif marseillais. Quelle est sa valeur sur le marché des transferts ?

L’OM s’est offert le milieu de terrain contre 13 M€

Le milieu a posé ses valises dans la cité phocéenne en début septembre 2019, contre une indemnité de 13 M€. Il sortait d’une excellente saison avec le FC Nantes, son club formateur, où il a distillé 6 passes décisives, et inscrit 4 buts en 36 matchs. Depuis ses premières minutes en Ligue 1, disputées en 2014-2015, le Français a gravi rapidement les échelons, avant de devenir incontournable avec les Canaris. Une trajectoire ascendante qu’il a confirmé à Marseille, avant d’être stoppé net, en début 2021, à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Bien revenu en forme, il est désormais évalué à 10 M€ par Transfermarkt. Une estimation similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 7 et 10 M€.

Le contrat de Valentin Rongier court jusqu’à 2024

Le numéro 21 a connu deux entraîneurs à la tête de l’OM. Lors de son arrivée, André Villas-Boas l’a installé en tant que titulaire indiscutable, au milieu de terrain. Sa blessure au tendon coïncide avec l’intronisation de Sampaoli, en tant que manager. Cela a rabattu les cartes, et la hiérarchie au milieu n’est plus favorable au natif de Mâcon. Ce dernier, qui possède encore plus de deux années sur son contrat, ne s’est pas découragé, et a obtenu du temps de jeu sur le côté droit de la défense phocéenne. Une solution qui semble marcher, au vu des bonnes performances du club en championnat. A 27 ans, le Français, bien que moins influent dans le jeu, découvre un nouveau rôle dans sa carrière.