OM : Combien vaut Franco Tongya sur ce mercato ?

Franco Tongya est arrivé en janvier, mais il n’a pas encore joué avec les A de l’OM.

Six mois que Franco Tongya a rejoint l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’une opération surprise, menée avec la Juventus, pour un échange de jeunes joueurs, avec Marley Aké parti chez la Vieille Dame. C’était sur la fin du mercato de l’hiver et depuis, Franco Tongya n’a pas encore évolué au sein de l’équipe première phocéenne. Le natif de Turin est encore un jeune joueur de 19 ans, évoluant de milieu axial ou d’ailier.

Franco Tongya à l’OM dans le cadre d’un échange à 8 M€

Franco Tongya a fait toutes ses gammes et son apprentissage, entre les murs de la Juventus Turin. L’échange opéré avec l’OM et Marley Aké (au profil offensif proche), a été valorisé par les deux clubs, à la hauteur de 8 millions d’euros. Il n’en vaut clairement pas autant, sur ce marché des transferts de l’été, ni pour la plateforme Transfermarkt à 2,5 millions d’euros, ni pour l’Observatoire du football, qui l’estime entre 1 et 2 millions d’euros.

Prêté cette saison pour gagner du temps de jeu ailleurs ?

C’est que Franco Tongya n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer chez les grands. Donc d’élever sa valeur marchande. Il a encore des années de contrat pour ce faire, puisque le jeune homme a paraphé un bail sur trois ans et demi, jusqu’au 30 juin 2025. Son salaire n’est pas connu, mais c’est forcément celui d’un rookie, au maximum payé en dizaine de milliers d’euros brut mensuel. Puisqu’il aura du mal à gagner sa place dans l’effectif actuel, il pourrait être prêté cette saison, pour gagner ailleurs en temps de jeu.