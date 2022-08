OM: Combien vaut le gardien Ruben Blanco sur le mercato ?

Pour la première fois, ce dimanche, Ruben Blanco sera le gardien du temple phocéen.

A peine arrivé, déjà titularisé. Dans le cas de Ruben Blanco c’est loin d’être évidence, car le gardien de 27 ans est en prêt à l’OM, dans le rôle de doublure de Pau Lopez, son compatriote espagnol qu’il a déjà côtoyé chez les jeunes de la sélection nationale. Lopez étant sur le flanc, Ruben Blanco va disputer son premier match officiel depuis plus d’un an.

Ruben Blanco prêté pour la saison à l’OM

C’est que le joueur, en prêt du Celta Vigo, sort d’une saison sans jouer, sur le banc du club qui l’a formé et qu’il n’avait jamais quitté, avant qu’il ne traverse les Pyrénées, cet été, pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il y aurait dans cette opération, une option d’achat, dont on ignore le montant. De façon certaine et évidente, la cote de Ruben Blanco sur le marché des transferts est à la baisse. La plateforme Transfermarkt l’estime à 3 millions d’euros et moitié moins, pour l’Observatoire du football.

Un contrat prolongé avant de rejoindre la France

Ruben Blanco a sinon une clause libératoire dans son contrat actuel avec le Celta Vigo, qui était de 35 millions d’euros, avant sa dernière prolongation de contrat, paraphé le six juillet dernier, pour cinq ans de plus, jusqu’en 2027, juste avant de rejoindre Marseille, moins d’une quinzaine de jours plus tard. « J’ai toujours dit que tant le club ne m’indique pas le contraire, je suis heureux d’être ici », a réagit le joueur à sa prolongation, toutefois bien conscient qu’il devait aller chercher ailleurs, le temps de jeu que lui refuse Eduardo Coudet, le coach des Celticos.