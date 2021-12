OM : Combien vaut Mattéo Guendouzi sur ce mercato ?

Mattéo Guendouzi est valorisé à plus sur ce mercato, que le coût de l’option d’achat fixée par Arsenal à l’OM.

« Si le club se maintient en Ligue 1, je resterai à l’OM. Je m’inscris dans la durée, c’est mûrement réfléchi, ce n’est pas que pour cette année, mais pour la suite de ma carrière, je veux rester ici pour le long terme ». Telle est la confidence faite, ce mardi en conférence de presse, par Mattéo Guendouzi. A l’entendre, le milieu de terrain récupérateur n’est pas que de pas passage à Marseille, mais il devrait s’y installer durablement, si son équipe garde sa place dans l’élite. Ça ne devrait être qu’une formalité.

Mattéo Guendouzi vaut plus que l’estimation de l’option d’achat pour l’OM

Plus, sûrement, que de lever l’option d’achat fixée dans son prêt, par Arsenal. Elle serait de 11 millions d’euros, pour un joueur recruté par les Gunners depuis Lorient, en 2018, pour 8 millions d’euros. Depuis, Mattéo Guendouzi s’est largement bonifié sur le marché des transferts. À plus même, que l’estimation de l’option qui le concerne. Au double, au moins pour Transfermarkt, pour qui il vaut 20 millions d’euros et plus encore, du côté des chercheurs de l’Observatoire du football ; ils le valorisent entre 20 et 30 millions d’euros.

Le milieu défensifs est sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023

Jeune, aboyeur et solide sur le terrain des performances, Mattéo Guendouzi est une belle découverte pour le public de l’OM, et inversement, le joueur se sentant à son aise, au coeur du bouillant Vélodrome. Sa cote monte en flèche sur le mercato, quand bien même son contrat avance dans le temps. Après cet exercice, s’il n’est pas conservé à Marseille, il rentrera à Londres, pour sa dernière saison, jusqu’en 2023. Sinon, il paraphera un nouveau bail plus long, avec la formation phocéenne. « C’est le meilleur choix que j’ai fait depuis longtemps », se félicite l’intéressé, à mi-saison aux ordres de Sampaoli.