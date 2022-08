OM : Déjà le mercato le plus dépensier de l’histoire de l’OM

L’OM réalise un recrutement XXL. Et ça n’est pas encore fini… @OMOfficiel

C’est déjà un record historique et la saison de l’OM ne fait pourtant que commencer. Avec l’arrivée de Jordan Veretout, ce vendredi, l’Olympique de Marseille a recruté un nouveau joueur pour remplir sa saison 2022-2023. A 11 millions d’euros, le coût de l’indemnité payée à la Roma, le club phocéen dépasse ce mois d’août, les 70 millions d’euros investis sur le marché des transferts. Ce n’est donc rien de moins qu’historiquement record.

Plus de 70 M€ investis sur ce mercato, un record pour l’OM

Et ça n’est pas fini, puisque le marché de l’été se poursuit jusqu’à la fin du 31 août et janvier autorisera une nouvelle fenêtre pour se renforcer. Entre les nouveaux joueurs (Clauss, Suarez, Veretout, Isaak Touré) et ceux pour qui le club a levé des options d’achats au terme de l’exercice dernier (Guendouzi, Lopez, Ünder), l’OM a dépensé 73,4 millions d’euros. C’est-à-dire plus de sept millions de plus, que sa précédente saison la plus dépensière.

Deuxième club le plus dépensier en Ligue 1 depuis l’ouverture du marché

C’était en 2018-2019, déjà sous la commande de Frank McCourt, à la propriété. Cette saison là, l’OM effaçait son propre record battu un exercice plus tôt (2017-18 = 62 M€). S’il reste encore des semaines et plus pour agir sur le marché des transferts, l’OM va devoir nécessairement agir, dans l’autre sens, que celui de la cession de joueurs. Jusqu’ici, elle n’a rapporté que 7 millions, contre 32 millions, la saison 2018-2019 du précédent record. Marseille est par ailleurs deuxième en Ligue 1, derrière le PSG pour premier investisseur du marché, avec 106,5 millions d’euros payés depuis le 10 juin et l’ouverture officielle, de ce mercato.