OM devant, FCGB-PSG record et ASSE à huis clos : affluences et classement de la L1

Affluence de gala à la Matmut Atlantique pour le match des Girondins face au PSG.

Sans un huis clos ordonné à Geoffroy-Guichard, pour le premier derby de l’histoire en Ligue 1, entre l’ASSE et le Clermont Foot, cette 13e levée du championnat de France de l’élite du football, aurait été celle d’un record, au cumul, cette saison 2021-2022. Quelques 265 683 spectateurs se sont déplacés dans les stades, ce week-end, soit le deuxième total le plus élevé, après la 7e journée (277 769), selon nos observations, journée après journée, à la rédac de Sportune.

Un derby à huis clos pour l’ASSE, le PSG dope l’affluences des Girondins

Il y avait en moyenne, 26 568 supporters par rencontre, non loin du Roazhon Park, où hier dimanche, le Stade Rennais a étrillé l’OL, sur le score de 4 buts à 1. Le record de la journée est venu de Bordeaux et des travées de la Matmut Atlantique. Où plus de 40 000 personnes se sont massées, alors qu’à part pour la visite de Nantes (10e journée), les Girondins n’ont jamais dépassé les 20 000 soutiens, cette saison. L’absence de Lionel Messi, côté parisien, en a contrarié certains, tel que l’ont montré les réseaux sociaux, lieu de revente des billets, mais l’affiche a été à la hauteur, tant sur le nombre de suiveurs qu’en terme de buts sur la pelouse (5 et un succès 2-3 du PSG).

Un deuxième match à plus de 60 000 au Vélodrome, pour l’OM face à Metz

A Marseille, à un horaire (ce dimanche 13h), pourtant contesté par les ultras, plus de 60 000 personnes sont venues se réunir au Vélodrome, pour le match de l’OM face au FC Metz. Après le Clasico face au PSG, à plus de 65 000, c’est la deuxième meilleure affluence du club phocéen, cette saison 2021-2022. Le classement des affluences de la Ligue 1, saison 2021-2022 après 13 journées, est à lire au complet en page suivante.

Les affluences de la 13e journée de Ligue 1

Marseille – Metz = 61 539

Bordeaux – Paris = 41 172

Lens – Troyes = 35 706

Lille – Angers = 33 305

Rennes – Lyon = 28 222

Nice – Montpellier = 20 157

Nantes – Strasbourg = 18 853

Lorient – Brest = 14 649

Reims – Monaco = 12 080

Saint-Etienne – Clermont = 0

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 331 968 6 55 328 Paris 284 706 6 47 451 Lyon 264 094 7 37 727 Lille 173 059 5 34 612