OM et RC Toulon s’associent pour protéger la Méditerranée

Foot et rugby s’associent autour d’une cause écologique commune.

Le samedi 23 avril, les équipes du Rugby Club Toulonnais et du Stade Toulousain se rencontrent, en Top 14. Le match se déroulera au Stade Vélodrome, l’antre de l’OM. Pour cette occasion, la Fondation Rugby Cœur Toulonnais et l’Olympique de Marseille ont décidé de s’associer, en faveur de la protection de la Mer Méditerranée. Cette action est menée par l’association “Clean My Calanques”.

Les jeunes du RC Toulon et de l’OM s’associent pour l’environnement

Elle aura lieu le samedi, en fin de matinée, de 11h à 13h30. Ce sera l’occasion pour les 150 enfants issus des quartiers prioritaires de Toulon, participant au programme « RCT Au Cœur des Quartiers », mais aussi aux jeunes du centre de formation du club phocéen, de découvrir une manière de protéger l’environnement. Cela se fera en dépolluant les Calanques de Marseille.

𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐮𝐞𝐬 ! 𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐢 ! Le @RCTofficiel a décidé de rajouter 5⃣0⃣0⃣0⃣ places à la vente🎟️ Alors pour les retardataires, il est encore temps de participer à la #FêteDuRugby à l’@orangevelodrome👇https://t.co/v0bhtdOD4c — RCT – RC Toulon (@RCTofficiel) April 14, 2022

La journée se finit par le match de Top 14 au Vélodrome

Une association entre deux sports aussi populaires, pour la protection de l’environnement, a de quoi donner le sourire. Les jeunes pourront profiter d’activités proposées aux abords du stade, dont une initiation au rugby, avant de prendre la direction des tribunes, afin d’assister au match, à partir de 21h. La rencontre constituera un record d’affluence cette saison, en championnat. Déjà plus de 60 000 tickets ont été vendus. Avec une capacité maximale de 66 226 places, l’Orange Vélodrome pourrait afficher complet, ce samedi 23.