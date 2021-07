OM : FIFA 22 recrute Abedi Pelé

Abedi Pelé, nouveau « héros FUT », sur FIFA 22.

Les fans de l’Olympique de Marseille vont probablement se réjouir. Et pour les plus anciens, se rappeler les doux souvenirs de la période dorée du club. Et de sa plus belle ligne au palmarès, dont il est l’un des auteurs et le passeur décisif, sur le corner consécutif à la tête de Boli, pour la victoire en Ligue des champions. Vous aurez forcément reconnu Abedi Pelé, qui signe son retour dans le football, mais cette fois au digital.

Abdedi Pelé sera dans le mode FUT sur FIFA 22

L’ailier ghanéen de 56 ans, dont les deux fils ont porté le maillot phocéen, rejoint les effectifs de FIFA 22, EA Sports annonce qu’il apparaîtra, dans l’opus à sortir en septembre, en tant que « héros FUT ». « C’est un véritable honneur pour moi d’être inclus dans le premier Héros FUT de FIFA 22, détaille l’intéressé, par communiqué. J‘ai eu la chance d’être toujours soutenu par des fans du monde entier au cours de ma carrière de joueur et j’espère qu’ils s’amuseront à jouer avec moi dans FIFA 22. »

91, la note générale de l’ancien ailier de l’OM

Et ce denier de ne pas oublier le club qui a fait sa réussite : « Je tiens à remercier tout particulièrement le club de l’Olympique de Marseille, qui m’a offert mes meilleures années et avec qui j’ai eu la chance de remporter l’UEFA Ligue des Champions en 1993″. Abedi Pelé aura une note de 91 sur FIFA 22 et il sera disponible, dans le mode FUT, à compter du 1er septembre prochain.