OM, Juve: Combien vaut désormais Marley Aké sur le mercato ?

Freiné par une vilaine blessure, l’ancien de l’OM, Marley Aké espère rebondir cette saison 2022-2023.

Transféré de l’OM vers la Juventus Turin durant le mercato d’hiver 2021, Marley Aké fait face à une grosse concurrence sur le front de l’attaque piémontaise. Le jeune ailier de 21 ans n’a pris part qu’à 6 rencontres avec l’équipe première, pour 135 minutes passées sur le terrain. En manque cruel de temps de jeu en Italie, l’ancien marseillais souhaitait partir mais sa fracture du péroné survenue pendant la pré-saison, a avorté un potentiel prêt. Absent jusqu’à début octobre, il devrait rester à Turin avant d’envisager un départ lors du prochain mercato d’hiver.

Un départ en janvier pour l’ancien joueur de l’OM?

Durant son parcours junior, Marley Aké passe trois années au MHSC, avant de rejoindre l’AS Béziers, le club de sa ville natale. Ses performances prometteuses dans l’Hérault lui permettent d’intégrer le centre de formation de l’OM, à l’âge de 17 ans. Après une saison avec la réserve en National 2, il grappille des minutes avec l’équipe première mais joue peu (26 matches en deux saisons avec les pros, 227 minutes en Ligue 1). Durant l’hiver 2021, il quitte l’OM contre 8 M€ dans le cadre d’un échange avec le jeune juventini Franco Tongya, une opération depuis dans le viseur de la justice italienne. À l’époque, le natif de Béziers ne valait que 2,5 millions d’euros et c’est toujours son estimation actuelle, selon Transfermarkt. Une valeur marchande similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), comprise entre 1 et 2 millions d’euros.

Marley Aké sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juventus

Depuis son arrivée en Italie, Marley Aké joue surtout avec les U23 de la Juventus, qui évoluent en Serie C. Ses progrès constatés avec l’équipe B lui ont permis de disputer des bouts de match avec les A, notamment en fin de saison dernière. Sans sa blessure, l’actuel numéro 33 de Turin aurait sûrement imité Franco Tongya, qui a été transféré ce mardi à Odense, au Danemark. Pendant de Marley Aké dans l’échange entre le club piémontais et provençal, le jeune italien d’origine camerounaise (20 ans) n’a jamais eu sa chance avec l’équipe professionnelle de l’OM. Pour l’ancien Biterrois, la Juventus aimerait négocier un prêt mais ce sera sûrement pour janvier. Avant sa blessure, Foot Mercato révélait que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Belgique étaient intéressés par la venue de l’ancien phocéen.