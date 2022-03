OM : La Vitre, fenêtre ouverte sur l’intimité de l’Orange Vélodrome

Converser avec Mattéo Guendouzi ou tout autre joueur de l’OM, à quelques minutes du coup d’envoi d’un match. Vous en rêviez ? La Vitre l’a fait…

Pour l’instant, l’outil n’est accessible qu’aux visiteurs de l’Orange Vélodrome, puisque l’opérateur téléphonique national, également naming de l’écrin de l’Olympique de Marseille, l’a mis en place et en test, avant d’envisager de le déployer plus largement ailleurs ; dans le football en particulier, le sport en général. Car La Vitre est une fenêtre inédite sur un monde d’ordinaire inaccessible. Sorte de miroir mural à taille humaine, elle fait le lien de deux univers séparés. Au stade de l’Orange Vélodrome, elle rapproche les spectateurs des joueurs, dans le tunnel des vestiaires.

La Vitre rapproche les joueurs et les supporters de l’OM

Concrètement, La Vitre est une solution de Visio-conférence, ses concepteurs l’ont d’ailleurs créé, à l’origine, pour faciliter les interactions au quotidien, dans un monde de plus en plus centré sur le télétravail. C’était pourtant avant la Covid et le confinement, que l’idée à germé, depuis Nantes où la société est basée. Mais dans ce monde totalement chamboulé et peu à peu repensé, l’usage s’est étendu à d’autres domaines. Celui du sport faisant sens, avec la mise à l’écart forcée du public, La Vitre est un moyen de garder le lien, même à distance.

Se voir, se parler, s’écrire et échanger dans plus de 60 langues

A l’Orange Vélodrome, le concept rapproche les invités de la « Terrasse Orange », des joueurs, avant et après un match. D’un écran à un autre, tout le monde se voit et peut communiquer. Cela offre aux spectateurs, une occasion unique de s’adresser directement aux joueurs. Sans forcément l’intervention d’une tierce personne. D’un seul geste, celui de toquer sur l’écran, pour appeler la personne à l’autre fenêtre. Ou d’un « touch », pour clore les échanges. L’on se voit, se parle, ou l’on s’adresse des messages écris, et même entre personnes étrangères, on se comprend, car l’outil intègre un traducteur de plus de 60 langues.

Demain La Vitre popularisée sur tous nos écrans ?

Présentée dans le cadre du match OM – AS Monaco, en Ligue 1, La Vitre a produit son effet, tant chez les médias, influenceurs et autres invités, placés d’un côté, que des joueurs à l’autre bout ; pour certains comme Leonardo Balerdi, intrigués mais néanmoins prolixe, pour en discuter. C’est là justement tout l’intérêt du projet, qui ne peut fonctionner sans des acteurs volontaires de part et d’autre. Et dans ce cas, le champ des possibles et large, ses concepteurs n’excluent pas, par exemple, qu’un jour La Vitre devienne accessible à tous et sur tous les écrans. Pour que chacun ait l’opportunité, de n’importe où dans le monde, d’interagir directement, avec celles et ceux qu’ils adulent.