OM : L’ASSE répond avec malice à la rumeur Puel à l’OM

Non, Claude Puel n’ira pas à Marseille. C’est son club qui le dit.

Il existe trois manières pour un club de réagir à une rumeur. La plus courante consiste à ne rien faire, surtout quand l’info manque d’épaisseur. Dans le cas contraire, il arrive que les directions réagissent, pour démentir ou plus rarement confirmer les dires. En ce cas, c’est par communiqué officiel que cela se fait. Et puis la troisième manière, celle choisie ce samedi par l’ASSE sur Twitter.

Puel vers l’OM ? L’ASSE tord le cou à la rumeur

En réaction aux bruits qui circulent sur la toile, annonçant Claude Puel comme un candidat possible, au banc de l’Olympique de Marseille. Lequel, rappelons-le, est présentement libre avec la mise à pied d’André Villas-Boas, en début de semaine. A un tweet signalant deux nouvelles pistes pour le club phocéen, le community manager des Verts a répondu de manière singulière.

Une réponse simple mais (très) efficace

En une copie de capture d’écran, donnant à croire que c’est Claude Puel lui même, qui y répond. C’est malin pour refroidir les fantasmes et drôle, tourné avec de la dérision. Résultat, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, la réponse a reçu trois fois plus de « j’aime », que le tweet initial.